Житель Омской области заплатит 2 миллиона за рачков
Мужчина вылавливал цисты артемии в озере Эбейты.
Мужчина вылавливал цисты артемии в озере Эбейты.
В октябре 2016 года житель Азовского района рыбачил в озере Эбейты. Он вылавливал цисты артемии, не обладая необходимым разрешением. Всего браконьер выловил более 3,2 тонн рачков. Кроме того, мужчина не стал признавать свою вину и отказался выплачивать ущерб, который оценен в более чем 2 миллиона рублей.
Москаленский районный суд вынес преступнику приговор по статье 256 УК РФ. Ему грозит два года заключения с испытательный сроком один год и девять месяцев. Отказ мужчины от возмещения ущерба стал причиной для судебного дела. Как сообщается в региональной прокуратуре, мужчина обязан выплатить денежные средства в полном объеме.