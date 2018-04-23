Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Латвия потребовала объяснить, почему Россия не запустила ракеты
Что будет, если «закончились права»
Дети Пугачевой и Галкина перевоплотились в киногероев
«Один из самых сумасшедших поступков»: бизнесмен о своей идее
Лариса Долина помолодела на 20 лет
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
В Тартусе в дымовой завесе разгружаются суда из Новороссийска
Монголия обратилась к России за помощью
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Особняк Жанны Фриске уйдёт с молотка из-за долгов - СМИ
Актриса Наталья Антонова рассказала о нищете – СМИ
Ефремов, Даль, Тышков: три главные истории любви Нины Дорошиной
Бейонсе упала во время выступления на Coachella
Мнение о доставленных Сирией ракетах США: секреты раскрыты
В Думе сирийцы уничтожают боевиков, есть погибшие
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Как сделать шале из загородного дома: фото
Фоторепортажи
12Восстание обреченных
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории
14:33 (мск), источник: Om1.ru

Житель Омской области заплатит 2 миллиона за рачков

Мужчина вылавливал цисты артемии в озере Эбейты.

В октябре 2016 года житель Азовского района рыбачил в озере Эбейты. Он вылавливал цисты артемии, не обладая необходимым разрешением. Всего браконьер выловил более 3,2 тонн рачков. Кроме того, мужчина не стал признавать свою вину и отказался выплачивать ущерб, который оценен в более чем 2 миллиона рублей.

Москаленский районный суд вынес преступнику приговор по статье 256 УК РФ. Ему грозит два года заключения с испытательный сроком один год и девять месяцев. Отказ мужчины от возмещения ущерба стал причиной для судебного дела. Как сообщается в региональной прокуратуре, мужчина обязан выплатить денежные средства в полном объеме.

Все новости региона
 Семейный бизнес и грязный город: за какие «заслуги» Дмитриенко попал в топ-9 чиновников«на вылет»
В Омске могут снести реконструированный кинотеатр «Первомайский»
К протестам в Ереване присоединились военные
Детективы попытались разблокировать смартфон пальцем умершего
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение при атаке на Сирию
Россияне назвали идеальную зарплату
Кудрин оценил возможность «адекватного» ответа на санкции США
Куда россияне поедут отдыхать летом
ЦБ ожидает «резкий рост» зарплат бюджетников
Спорт
«Спартак»: после провала Сегодня завершается 27-й тур чемпионата России
Авто
Skoda рассекретила свой новый дешёвый кроссовер: 5 фактов Встречайте: вслед за моделями Kodiaq и Karoq линейку «Шкод» пополнил паркетник под названием Kamiq
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Кино
Михалков и Безрукова представили фильм с Нагиевым Драма Сарика Андреасяна, основанная на реальных событиях, открыла российские программы Московского международного фестиваля
Недвижимость
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Россияне могут начать строить жилье в Сирии
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Леди
Кто из звезд сохранил хорошие отношения после расставания Некоторые звезды разошлись, но это не стало причиной для прекращения дружеского общения. Как им это удается, и кто эти счастливчики – узнаем прямо сейчас.
Дети
Кейт Миддлтон доставили в лондонский роддом Третий ребенок герцогини и принца Уильяма вот-вот появится на свет.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь