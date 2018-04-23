Житель Омской области заплатит 2 миллиона за рачков

В октябре 2016 года житель Азовского района рыбачил в озере Эбейты. Он вылавливал цисты артемии, не обладая необходимым разрешением. Всего браконьер выловил более 3,2 тонн рачков. Кроме того, мужчина не стал признавать свою вину и отказался выплачивать ущерб, который оценен в более чем 2 миллиона рублей.