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17:00 (мск), источник: АиФ Казань

В Челнах семерых детей унесло на оторвавшейся льдине

Семеро детей оказались на оторвавшейся от берега льдине, сообщают «Челнинские известия».

Инцидент произошел в Набережных Челнах напротив 38-го комплекса.

В МЧС позвонили очевидцы и сообщили, что на Каме семеро подростков находятся на льдине.

К месту подъехали спасатели, но вернуться на берег детям удалось самостоятельно.

Сотрудники МЧС провели с ними разъяснительную беседу.

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