В Челнах семерых детей унесло на оторвавшейся льдине
Семеро детей оказались на оторвавшейся от берега льдине, сообщают «Челнинские известия».
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Семеро детей оказались на оторвавшейся от берега льдине, сообщают «Челнинские известия».
Инцидент произошел в Набережных Челнах напротив 38-го комплекса.
В МЧС позвонили очевидцы и сообщили, что на Каме семеро подростков находятся на льдине.
К месту подъехали спасатели, но вернуться на берег детям удалось самостоятельно.
Сотрудники МЧС провели с ними разъяснительную беседу.