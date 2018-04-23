Краснодарец заказал эвакуатор и украл Jaguar
После угона мужчина планировал сам ездить на иномарке.
После угона мужчина планировал сам ездить на иномарке.
Сообщение о краже автомобиля поступило в полицию от местного жителя. Он сообщил, что оставил машину на территории
Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили регистрационные номера эвакуатора, на котором увезли автомобиль.
Правоохранители связались с владельцем спецтехники и выяснили, что услугами эвакуатора воспользовался житель станицы Елизаветинской. Его личность установили — это 34-летний местный житель, который ранее не был судим, сообщили
В отделе полиции мужчина признался в преступлении. Он рассказал, что несколько раз приезжал на ремонтную базу к своему приятелю и заметил, что территория не охраняется. Ночь он заказал услуги эвакуатора, перевез иномарку в свой гараж, а через несколько дней отогнал ее на станцию техобслуживания и отремонтировал двигатель для дальнейшего пользования.
Jaguar изъяли и вернули владельцу. Возбудили уголовное дело о краже.