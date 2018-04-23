Площадь пожара на лесоперерабатывающем заводе под Красноярском удвоилась

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, в 12.20 (08.20 мск) в 16 километрах от города Кодинск загорелся штабель леса на территории лесоперерабатывающего завода. По уточненной информации, площадь возгорания первоначально составляла 300 квадратных метров, после выросла до тысячи квадратов. На место из Красноярска вылетел вертолет Ми-8, в готовности к вылету находится самолет-амфибия Бе-200.

«Горит уже 2 тысячи “квадратов”. Фиксируются порывы ветра. Однако сейчас погода относительно спокойная», — сказал собеседник агентства.

Ранее краевое управление МЧС сообщило, что во вторник в регионе ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, что может привести к осложнению пожарной обстановки.