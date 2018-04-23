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14:02 (мск), источник: Volga News

Из квартиры самарской пенсионерки вынесли имущество на 6 млн рублей

В полицию в Ленинском районе Самары 22 апреля поступило сообщение о квартирной краже из дома на ул. Садовой.

По данным источника в правоохранительных органах, квартира пустовала в выходные — с 20 по 22 апреля. Но когда хозяева вернулись домой, то выяснилось, что оттуда вынесли всю наличность (45 тыс. руб. и $1500), две норковые шубы и золотые изделия на сумму 6 млн рублей.

Воры проникли внутрь, вскрыв замок входной двери.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере». Потерпевшей по нему проходит 63-летняя пенсионерка.

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