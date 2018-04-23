В Чусовском районе при ДТП погибли две женщины
23 апреля утром на дороге «Кунгур-Соликамск-Горнозаводск» в Чусовском районе столкнулись Chevrolet Niva и грузовая «Газель». Погибли две пассажирки из «Нивы».
23 апреля утром на дороге «Кунгур-Соликамск-Горнозаводск» в Чусовском районе столкнулись Chevrolet Niva и грузовая «Газель». Погибли две пассажирки из «Нивы».
В 07:20 со стороны Горнозаводска в направлении Чусового двигался автомобиль Chevrolet Niva. За рулем был мужчина 1958 года рождения. На 11-ом километре трассы мужчина не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с «Газелью».
В результате ДТП погибли две пассажирки Chevrolet Niva — женщины 1965 и 1986 годов рождения. Различные травмы получили водитель внедорожника и еще один его пассажир — мужчина 1990 года рождения. Пострадавших отвезли в больницу.
По факту случившегося идет проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.