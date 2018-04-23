В Чусовском районе при ДТП погибли две женщины

В 07:20 со стороны Горнозаводска в направлении Чусового двигался автомобиль Chevrolet Niva. За рулем был мужчина 1958 года рождения. На 11-ом километре трассы мужчина не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с «Газелью».