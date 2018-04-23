Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей
Что будет, если «закончились права»
Филипп Киркоров показал детям Петербург
Захватившим администрацию президента РФ решили выплатить €300 тыс
Цвета герцогини: о чем говорит палитра нарядов Кейт Миддлтон
Женщину в Британии осудили за домашнее насилиеДевушка в течение почти четырех лет причиняла бойфренду не только моральный, но и физический вред
МО Латвии не дождался стрельб ракет РФ и требует объяснений
Изменившийся Григорий Лепс удивил внешним видом
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Никита Джигурда назвал имя своей невесты – СМИ
Суд вынес решение продать дом Жанны Фриске - СМИ
Безрукова и Барановская зажгли на «белой» вечеринке в Москве
Дочь певицы Славы показала пикантную татуировку
Мнение о доставленных Сирией ракетах США: секреты раскрыты
В Думе сирийцы уничтожают боевиков, есть погибшие
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Арестован главный архитектор Краснодара
Фоторепортажи
17Time 100
12В тени войны
15:15 (мск), источник: "Российская газета"

Паводок размыл дорогу и отрезал от цивилизации омские села

В Муромцевском районе Омской области паводок обвалил главную дорогу. Семь сел оказались отрезанными от райцентра.

Источник: "Российская газета"

Талая вода, хлынувшая с полей, затопила часть трассы. В результате образовался огромный провал, полностью остановивший проезд.

Читайте также
Врио губернатора взял на контроль провалившийся мост в Омской области

— ЧП произошло на 21-м километре автодороги Муромцево-Низовое. Ширина образовавшейся промоины на проезжей части на данный момент составляет 15 метров. В результате разрушения дорожного полотна движение транспорта на участке дороги перекрыто, — сообщили «РГ» в пресс-службе регионального УМВД. — От районного центра оказались отрезаны 7 населенных пунктов, где живет 1444 человека.

По данным ведомства, в настоящее время на подъездах к провалу установлены ограничительные и запретительные дорожные знаки. Сотрудники Госавтоинспекции проводят с водителями разъяснительные беседы.

— В настоящий момент фактов подтопления жилого сектора в населенных пунктах не зарегистрировано, — сообщают полицейские.

На ситуацию уже отреагировали власти. Как сообщили в региональном правительстве, сейчас рабочие ДРСУ укрепляют временный проезд через соседнюю деревню Самохвалово. Обещают завершить работы к концу сегодняшнего дня.

Параллельно дорожные инженеры готовят данные для разработки проектно-сметной документации, необходимой для восстановления трассы.

— 12 миллионов рублей на устранение последствий ЧС будут выделены из дорожного фонда, — пообещал глава региона Александр Бурков.

Все новости региона
 Премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку
В России легендарная БМП-1 пройдет глубокую модернизацию
Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра Армении
Россияне назвали идеальную зарплату
Детективы попытались разблокировать смартфон пальцем умершего
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение при атаке на Сирию
Кейт Миддлтон стала мамой в третий раз
США назвали условия для отмены санкций против «Русала»
Куда россияне поедут отдыхать летом
Спорт
«Спартак»: после провала Сегодня завершается 27-й тур чемпионата России
Авто
Skoda рассекретила свой новый дешёвый кроссовер: 5 фактов Встречайте: вслед за моделями Kodiaq и Karoq линейку «Шкод» пополнил паркетник под названием Kamiq
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Кино
Михалков и Безрукова представили фильм с Нагиевым Драма Сарика Андреасяна, основанная на реальных событиях, открыла российские программы Московского международного фестиваля
Недвижимость
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Леди
Кто из звезд сохранил хорошие отношения после расставания Некоторые звезды разошлись, но это не стало причиной для прекращения дружеского общения. Как им это удается, и кто эти счастливчики – узнаем прямо сейчас.
Дети
Кейт Миддлтон стала мамой в третий раз Новость сообщил Twitter-аккаунт Кенсингтонского дворца.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь