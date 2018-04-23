Паводок размыл дорогу и отрезал от цивилизации омские села
В Муромцевском районе Омской области паводок обвалил главную дорогу. Семь сел оказались отрезанными от райцентра.
В Муромцевском районе Омской области паводок обвалил главную дорогу. Семь сел оказались отрезанными от райцентра.
Талая вода, хлынувшая с полей, затопила часть трассы. В результате образовался огромный провал, полностью остановивший проезд.
— ЧП произошло на 21-м километре автодороги
По данным ведомства, в настоящее время на подъездах к провалу установлены ограничительные и запретительные дорожные знаки. Сотрудники Госавтоинспекции проводят с водителями разъяснительные беседы.
— В настоящий момент фактов подтопления жилого сектора в населенных пунктах не зарегистрировано, — сообщают полицейские.
На ситуацию уже отреагировали власти. Как сообщили в региональном правительстве, сейчас рабочие ДРСУ укрепляют временный проезд через соседнюю деревню Самохвалово. Обещают завершить работы к концу сегодняшнего дня.
Параллельно дорожные инженеры готовят данные для разработки
— 12 миллионов рублей на устранение последствий ЧС будут выделены из дорожного фонда, — пообещал глава региона Александр Бурков.