Паводок размыл дорогу и отрезал от цивилизации омские села

Источник: "Российская газета"

Талая вода, хлынувшая с полей, затопила часть трассы. В результате образовался огромный провал, полностью остановивший проезд.

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— ЧП произошло на 21-м километре автодороги Муромцево-Низовое. Ширина образовавшейся промоины на проезжей части на данный момент составляет 15 метров. В результате разрушения дорожного полотна движение транспорта на участке дороги перекрыто, — сообщили «РГ» в пресс-службе регионального УМВД. — От районного центра оказались отрезаны 7 населенных пунктов, где живет 1444 человека.

По данным ведомства, в настоящее время на подъездах к провалу установлены ограничительные и запретительные дорожные знаки. Сотрудники Госавтоинспекции проводят с водителями разъяснительные беседы.

— В настоящий момент фактов подтопления жилого сектора в населенных пунктах не зарегистрировано, — сообщают полицейские.

На ситуацию уже отреагировали власти. Как сообщили в региональном правительстве, сейчас рабочие ДРСУ укрепляют временный проезд через соседнюю деревню Самохвалово. Обещают завершить работы к концу сегодняшнего дня.

Параллельно дорожные инженеры готовят данные для разработки проектно-сметной документации, необходимой для восстановления трассы.