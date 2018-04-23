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15:20 (мск), источник: Sputnik.by

Иванюк о ЧП в Ивацевичах: молодой мужчина выпал из окна и умер в больнице

Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк рассказал радио Sputnik Беларусь подробности проверки по факту гибели молодого человека, выпавшего из окна своей квартиры на 4-м этаже дома в Ивацевичах.

Источник: Sputnik.by

Трагическое происшествие случилось в Ивацевичах еще с субботу 21 апреля. Около пяти часов утра в Ивацевичский РОВД поступило сообщение о том, что в центральную районную больницу доставлен местный житель с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты.

«Было установлено, что около 4 утра мужчину обнаружили соседи под окнами своего дома. При поступлении в больницу он сообщил, что выпал из собственного окна. Квартира, в которой он проживал, расположена на четвертом этаже. В 5.23 мужчина скончался», — сообщил Иванюк.

На место происшествия выехала бригада следователей, однако следов борьбы в квартире не обнаружила. По версии суицида также данных пока нет. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти мужчины.

Как стало известно Sputnik, у погибшего остались жена и ребенок.

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