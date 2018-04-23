Иванюк о ЧП в Ивацевичах: молодой мужчина выпал из окна и умер в больнице

Источник: Sputnik.by

Трагическое происшествие случилось в Ивацевичах еще с субботу 21 апреля. Около пяти часов утра в Ивацевичский РОВД поступило сообщение о том, что в центральную районную больницу доставлен местный житель с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты.

«Было установлено, что около 4 утра мужчину обнаружили соседи под окнами своего дома. При поступлении в больницу он сообщил, что выпал из собственного окна. Квартира, в которой он проживал, расположена на четвертом этаже. В 5.23 мужчина скончался», — сообщил Иванюк.

На место происшествия выехала бригада следователей, однако следов борьбы в квартире не обнаружила. По версии суицида также данных пока нет. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти мужчины.