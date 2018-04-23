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15:00 (мск), источник: РИА Новости

В Москве арестовали второго обвиняемого в краже мемориальной барокамеры

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Хорошевский суд Москвы санкционировал арест второго обвиняемого в похищении барокамеры из Мемориального музея космонавтики, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Источник: Агентство «Москва»

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Радмира Калимуллина, 1980 года рождения, меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в суде. Срок ареста установлен до 20 июня.

Калимуллину предъявлено обвинение по статье 158 УК РФ «Кража» (максимальная санкция — до десяти лет лишения свободы). Ранее суд также отправил под арест его предполагаемого соучастника Владимира Аникина. По данным следствия, по предварительному сговору с группой лиц они тайно похитил барокамеру, принадлежащую Мемориальному музею космонавтики.

Барокамера «СБК-48» из столичного Музея космонавтики была похищена с охраняемой стоянки на 1-й Лыковской улице. Пропажу обнаружили в начале апреля. Ряд СМИ сообщали, что барокамеру планировалось отреставрировать ко Дню космонавтики.

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