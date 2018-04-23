В Москве арестовали второго обвиняемого в краже мемориальной барокамеры

Источник: Агентство «Москва»

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Радмира Калимуллина, 1980 года рождения, меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в суде. Срок ареста установлен до 20 июня.

Калимуллину предъявлено обвинение по статье 158 УК РФ «Кража» (максимальная санкция — до десяти лет лишения свободы). Ранее суд также отправил под арест его предполагаемого соучастника Владимира Аникина. По данным следствия, по предварительному сговору с группой лиц они тайно похитил барокамеру, принадлежащую Мемориальному музею космонавтики.