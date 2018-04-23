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15:17 (мск), источник: УралПолит.ру

Пожар вспыхнул в цыганском поселке в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апреля, ИА УралПолит.Ru. Пожарные тушат возгорание в районе ВИЗа в Екатеринбурге.

«На улице Поточная, в Цыганском поселке горит частный жилой дом. На месте работают пять единиц пожарной техники», — сообщила «УралПолит.Ru» руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Свердловской области Наталья Зырянова.

Принимаются все меры, чтобы не допустить распространения огня на другие дома, добавила она.

Очевидцы сообщают, что дом охвачен огнем полностью. А на фото в соцсетях видны огромные клубы дыма, нависшие над многоэтажками.

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