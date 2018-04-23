Пожар вспыхнул в цыганском поселке в Екатеринбурге

«На улице Поточная, в Цыганском поселке горит частный жилой дом. На месте работают пять единиц пожарной техники», — сообщила «УралПолит.Ru» руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Свердловской области Наталья Зырянова.

Принимаются все меры, чтобы не допустить распространения огня на другие дома, добавила она.