С какой скоростью движется оползень в Алматинской области

Источник: Sputniknews.kz

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АСТАНА, 23 апр — Sputnik. Тело оползня продолжает движение в сторону реки Кольсай в Алматинской области.

По данным комитета по чрезвычайным ситуациям, его скорость снизилась до 0,4 метра в час. Ранее оползень продвигался на один метр в час.

Сдвиг горной массы вблизи Кольсайских озер (достопримечательность Казахстана) был обнаружен 19 апреля.

В субботу, 21 апреля, тело оползня разделилось на два участка. Южный достиг русла реки Кольсай, северный — движется к реке (среднее расстояние до русла реки — 67 метров).

Специалисты «Казселезащита» создали запас труб на случай возведения дамбы у реки, а также для отвода и опорожнения накопленной воды.

Спасатели заверяют, что передвижение грунта не несет угрозу населенным пунктам. На месте находятся специалисты и вся необходимая техника. Задействован вертолет «Казавиаспас».

Создан и работает оперативный штаб ДЧС Алматинской области, а группа научных сотрудников Института географии провела исследовательские работы.