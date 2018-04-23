С какой скоростью движется оползень в Алматинской области
Комитет по ЧС сообщает, что скорость движения оползня замедлилась более чем вдвое.
Комитет по ЧС сообщает, что скорость движения оползня замедлилась более чем вдвое.
АСТАНА, 23 апр — Sputnik. Тело оползня продолжает движение в сторону реки Кольсай в Алматинской области.
По данным комитета по чрезвычайным ситуациям, его скорость снизилась до 0,4 метра в час. Ранее оползень продвигался на один метр в час.
Сдвиг горной массы вблизи Кольсайских озер (достопримечательность Казахстана) был обнаружен 19 апреля.
В субботу, 21 апреля, тело оползня разделилось на два участка. Южный достиг русла реки Кольсай, северный — движется к реке (среднее расстояние до русла реки — 67 метров).
Специалисты «Казселезащита» создали запас труб на случай возведения дамбы у реки, а также для отвода и опорожнения накопленной воды.
Создан и работает оперативный штаб ДЧС Алматинской области, а группа научных сотрудников Института географии провела исследовательские работы.
Ранее жители сняли на видео движение оползня в Алматинской области.