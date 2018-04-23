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18:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Преступник ворвался в магазин в Иркутске и похитил кассовый аппарат

Злоумышленника ищет полиция.

Разбойное нападение совершено на продуктовый магазин в микрорайоне Первомайский в Иркутске. Вечером 22 апреля налетчик ворвался в павильон и, угрожая продавцу оружием, похитил кассовый аппарат с деньгами.

После этого злоумышленник ретировался. Испуганная продавщица вызвала полицию.

— Поиском преступника занимаются сотрудники уголовного розыска. Сейчас они устанавливают личность налетчика. По описанию, которое дали продавец и очевидцы, на вид мужчине 20−25 лет, европейский тип лица, рост около 170 см, — сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело за разбой. Полиция просит всех, кто что-либо знает о случившемся, помочь следствию.

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