ВАЗ сбил подростка в Ростовской области
ВАЗ сбил 15-летнего подростка в Ростовской области.
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ВАЗ сбил 15-летнего подростка в Ростовской области.
Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГИБДД МО МВД России «Азовский», ДТП произошло 22 апреля на 16-м километре трассы
По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-21103 сбил несовершеннолетнего, который переходил дорогу в не предназначенном для этого месте.
В результате происшествия подростка с травмами доставили в больницу.
По факту ДТП проводится проверка.