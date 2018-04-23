ВАЗ сбил подростка в Ростовской области

Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГИБДД МО МВД России «Азовский», ДТП произошло 22 апреля на 16-м километре трассы Азов-Ейск.

По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-21103 сбил несовершеннолетнего, который переходил дорогу в не предназначенном для этого месте.

В результате происшествия подростка с травмами доставили в больницу.