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16:05 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

ВАЗ сбил подростка в Ростовской области

ВАЗ сбил 15-летнего подростка в Ростовской области.

Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГИБДД МО МВД России «Азовский», ДТП произошло 22 апреля на 16-м километре трассы Азов-Ейск.

По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-21103 сбил несовершеннолетнего, который переходил дорогу в не предназначенном для этого месте.

В результате происшествия подростка с травмами доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

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