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15:45 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге полиция выясняет обстоятельства ранения девушки у ТЦ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 апр — РИА Новости. Полиция в Санкт-Петербурге начала проверку после ранения девушки у торгового центра, сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Источник: РИА Новости

«Двадцать первого апреля около половины одиннадцатого вечера по телефону “02” в полицию поступило сообщение о том, что у торгового центра на улице Коллонтай 25-летняя девушка получила ранение в лоб якобы из пневматического оружия. Позднее из больницы поступила телефонограмма: у девушки диагностирована ушибленная рана лба», — говорится в сообщении.

Пострадавшую после оказания медицинской помощи отпустили домой.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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