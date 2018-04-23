В Петербурге полиция выясняет обстоятельства ранения девушки у ТЦ
С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 апр — РИА Новости. Полиция в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 апр — РИА Новости. Полиция в
«Двадцать первого апреля около половины одиннадцатого вечера по телефону “02” в полицию поступило сообщение о том, что у торгового центра на улице Коллонтай 25-летняя девушка получила ранение в лоб якобы из пневматического оружия. Позднее из больницы поступила телефонограмма: у девушки диагностирована ушибленная рана лба», — говорится в сообщении.
Пострадавшую после оказания медицинской помощи отпустили домой.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.