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15:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Отметили дембель: жители Воронежской области угнали авто у гостя

Покатались правда до первой опоры.

С приключениями отметили дембель отец с сыном в селе Пески Поворинского района.

21 апреля мужчины пригласили в гости 44-летнего знакомого. Сабантуй удался, гость уснул около пяти часов утра, а молодого хозяина потянуло на подвиги — он сказал отцу, что хочет покататься на машине. Мужчины сели в автомобиль знакомого, который оставил ключи в замке, и довольные укатили.

Однако далеко уехать им не удалось, молодой человек не справился с управлением и врезался в стойку газовой опоры. Мужчины бросили ВАЗ-212140 на месте ДТП и вернулись домой.

В полицию позвонили сельчане, увидевшие последствия аварии. Подозреваемых задержали. Им придется ответить за угон и нарушение ПДД.

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