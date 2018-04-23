Отметили дембель: жители Воронежской области угнали авто у гостя

С приключениями отметили дембель отец с сыном в селе Пески Поворинского района.

21 апреля мужчины пригласили в гости 44-летнего знакомого. Сабантуй удался, гость уснул около пяти часов утра, а молодого хозяина потянуло на подвиги — он сказал отцу, что хочет покататься на машине. Мужчины сели в автомобиль знакомого, который оставил ключи в замке, и довольные укатили.

Однако далеко уехать им не удалось, молодой человек не справился с управлением и врезался в стойку газовой опоры. Мужчины бросили ВАЗ-212140 на месте ДТП и вернулись домой.