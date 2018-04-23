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15:37 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Неизвестные застрелили утку-огаря в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

Неизвестные застрелили утку-огаря в нижегородском зоопарке «Лимпопо» 21 апреля 2018 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает пресс-служба зоопарка. Согласно информации, 21 апреля застреленную самку утки-огаря обнаружили на закрытой территории у реки Параши, где живут птицы «Лимпопо». «Судя по всему, браконьер подошел к сетке, защищающей птиц, и застрелил утку практически в упор из пневматического оружия», — говорится в сообщении.

Как пояснила НИА «Нижний Новгород» пресс-секретарь зоопарка Анна Белякова, утке было около года, кроме того, она сидела на гнезде с яйцами. «Зародыш был обнаружен только в одном яйце, его поместили в инкубатор. Остальные яйца были ещё недостаточно развившимися. Также селезень этой утки на этот сезон у нас останется один — ведь огари заводят пару на весь сезон», — рассказала она. В пресс-службе «Лимпопо» также отметили, что вопрос об обращении в правоохранительные органы в связи со случившимся пока решается.

«Конечно, использование пневматического оружия на территории парка может быть опасно не только для животных, но и для людей. Но очень мало надежды на то, что это будет иметь смысл и виновных найдут», — сказала Белякова.

По её словам, сама территория зоопарка оборудована системой видеонаблюдения, там работает круглосуточная охрана, но территория речки находится на границе зоопарка и её охрана охватывает лишь частично.

Напомним также, что самка лебедя-шипуна погибла в «Лимпопо» из-за подброшенного ей корма со швейной иглой в январе 2015 года.

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