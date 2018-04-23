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15:34 (мск), источник: Газета.Ру

Террорист № 1 в Европе: Салах Абдеслам приговорен к 20 годам тюрьмы

Единственный оставшийся в живых организатор парижских терактов 2015 года Салах Абдеслам приговорен брюссельским судом к 20 годам тюрьмы. Этот срок он получил за вооруженное сопротивление полиции и покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Сам Абдеслам на суде не присутствовал, так как ожидает суда по основному обвинению в участии в терактах в парижской тюрьме.

Источник: РИА "Новости"

Суд в Брюсселе вынес вердикт по одному из дел, по которому проходят «террорист № 1» Салах Абдеслам и его сообщник Суфиан Айари. Абдеслам был арестован 18 марта 2016 года в брюссельском районе Моленбек. Ранее, при штурме квартиры в коммуне Форе, где находились три члена террористической группировки, полицейские столкнулись с вооруженным сопротивлением: Абдеслам и сообщники отстреливались из автоматов. Одного из террористов сотрудники правоохранительных органов ликвидировали, однако двоим удалось скрыться. Через три дня полиция вновь нашла Абдеслама вместе с сообщником, Суфианом Айари, и на сей раз смогла схватить их.

Процесс по делу Абдеслама и Айари начался в феврале 2018 года. У следствия не было формальных доказательств того, что Абдеслам непосредственно сам вел огонь по полиции, однако суд согласился с доводом обвинения о том, что причастность к террористической организации делает из него сообщника перестрелки.

Абдеслам отказался от личного участия в судебном процессе в Бельгии, его интересы представлял бельгийский адвокат Свен Мари. Сам террорист находится сейчас в тюрьме во Франции, где ждет суда по основному обвинению в участии в парижских терактах.

23 апреля Дворец правосудия в Брюсселе тщательно охранялся: на входе по периметру были установлены сплошные металлические ограждения, дежурство несли полицейские и военнослужащие. Как отмечается, адвокат Абдеслама утверждал, что его должны оправдать из-за процессуальной ошибки, однако это не повлияло на решение суда.

«Суд признал виновным подсудимого Салаха Абдеслама и [его сообщника] Суфьяна Айари в вооруженном сопротивлении сотрудникам полиции и покушении на жизнь сотрудников полиции при отягчающих вину обстоятельствах. Суд приговорил обвиняемого к 20 годам лишения свободы», — говорится в приговоре.

С момента ареста Абдеслам заговорил со следователями лишь один раз. В марте 2018 года он решил оправдать знакомого водителя.

Показания касались Али Улькади, его подозревали в том, что он подвозил Абдеслама в брюссельскую коммуну Скарбек на следующий день после атаки террористов в Париже. Улькади через адвоката попросил Абдеслама высказаться в его защиту, объясняя это тем, что «его мать находится при смерти, а он больше не может вынести тюремного заключения». Абдеслам заявил судье о том, что «никогда не просил помощи у этого подозреваемого». Однако о своем участии в терактах он так и не произнес ни слова.

Следствие полагает, что Абдеслам состоял в парижско-брюссельской террористической ячейке, которая совершила теракты во французской и бельгийской столицах.

Теракты в Париже и его пригороде Сен-Дени были совершены 13 ноября 2015 года. Три скоординированных группы террористов совершили серию нападений: взрывы возле стадиона Stade de France в Сен-Дени, расстрел посетителей нескольких ресторанов, а также бойню в концертном зале Le Bataclan, где около 100 человек были взяты в заложники. В общей сложности жертвами теракта стали 130 человек, более 350 получили ранения.

По данным следствия, Абдеслам находился в Париже в день терактов 13 ноября 2015 года, но уже ночью вернулся в Брюссель. Его пояс смертника либо не сработал, либо он сам в последний момент не стал приводить взрывное устройство в действие. По данным следствия, Абдеслам лично расстреливал посетителей кафе, возле которого подорвал себя его брат Ибрагим. Кроме того, на его имя в аренду был взял автомобиль, на котором передвигались террористы. С момента совершения терактов до ареста в марте следующего года боевик скрывался у своих друзей в Брюсселе.

Арест Абдеслама в 2016 году подтолкнул остальных членов бельгийской террористической ячейки, связанной с экстремистской организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ), к тому, чтобы поспешно закончить подготовку и совершить еще одну крупную атаку. 22 марта 2016 года в международном аэропорту Брюсселя прогремели два взрыва. Еще один взрыв прогремел в поезде на станции Мальбек в брюссельском метро. В результате погиб 31 человек, около 200 получили ранения.

Отметим, что за всю историю своего существования ИГ практически никогда не брало на себя ответственность за теракт, если его исполнитель остался в живых.

Это делалось, во-первых, чтобы не отягощать положения боевика, а во-вторых, чтобы не дискредитировать группировку в случае, если кто-то из причастных к теракту будет впоследствии арестован и начнет сотрудничать со следствием (что сильно ударяет по репутации террористов).

В случае с терактами в Париже и Брюсселе ИГ взяло на себя ответственность за теракты, но аресты Абдеслама и Айари привели к тому, что их имена практически не фигурируют в пропаганде группировки.
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27 апреля 2016© Ньюстюб
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