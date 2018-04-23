В Пермском крае мужчина выжил после нападения медведя в лесу

Источник: РИА Новости

Инцидент случился в минувшую среду. Один из жителей села Верх-Иньва отправился в лес на сбор чаги, которую позже он намеревался продать. В походе его сопровождала собака. Неожиданно на их пути появился медведь. Дикое животное бросилось на 58-летнего жителя Пермского края.

«Медведь напал на него, но он смог от него убежать», — рассказал агентству собеседник.

По словам Томилина, с полученными во время схватки с хищником травмами мужчине удалось выбраться из леса. Вероятно, медведь ретировался и не растерзал мужчину из-за собачьего лая — четвероногий питомец спугнул косолапого.

Собака сопровождала своего хозяина до выхода на автомобильную дорогу.

«Там его подобрали и отвезли в больницу», — добавил Томилин.