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15:40 (мск), источник: РИА Новости

В Пермском крае мужчина выжил после нападения медведя в лесу

ПЕРМЬ, 23 апр — РИА Новости. Медведь напал на местного жителя во время промысла в лесу Кудымкарского района Пермского края, мужчина с травмами доставлен в больницу, рассказал РИА Новости заместитель главы Верх-Иньвенского сельского поселения Сергей Томилин.

Источник: РИА Новости

Инцидент случился в минувшую среду. Один из жителей села Верх-Иньва отправился в лес на сбор чаги, которую позже он намеревался продать. В походе его сопровождала собака. Неожиданно на их пути появился медведь. Дикое животное бросилось на 58-летнего жителя Пермского края.

«Медведь напал на него, но он смог от него убежать», — рассказал агентству собеседник.

По словам Томилина, с полученными во время схватки с хищником травмами мужчине удалось выбраться из леса. Вероятно, медведь ретировался и не растерзал мужчину из-за собачьего лая — четвероногий питомец спугнул косолапого.

Собака сопровождала своего хозяина до выхода на автомобильную дорогу.

«Там его подобрали и отвезли в больницу», — добавил Томилин.

В министерстве здравоохранения Пермского края агентству сообщили, что на данный момент мужчина с травмами лица находится в окружной больнице в Кудымкаре. По информации врачей, его состояние оценивается как «средней тяжести, но стабильное».

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