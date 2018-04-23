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15:42 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе ищут 13-летнего мальчика

УФА, 23 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.13-летний Влад Анисифоров приехал в столицу Башкирии вместе с 17-летним другом Кириллом из города Аша Челябинской области. По данным родственников, дети из неблагополучных семей сбежали из дома.

Источник: Башинформ

«Родители их не ищут. Ищут их только полиция и органы опеки Челябинской области. Оба парня очень хорошие.

Последние три дня они ночевали в нашем подъезде, и скажу, что мальчики не заслужили таких родителей и жизнь на улице, — рассказала жительница Уфы.

Известно, что 13-летний мальчик сбегает из дома уже не первый раз. Последний раз подростка видели в уфимском микрорайоне Черниковка.

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Приметы: на вид 13 лет, рост 160 см, худощавое телосложение, круглое лицо, волосы темные.

Был одет: красная шапка с черным рисунком, серая куртка, темные брюки и кроссовки.

Всех, кто видел или знает, где находится Владислав Анисифоров, просят позвонить по телефонам: 02, (35159) 31305, 31297, 8−919−127−95−45 .

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