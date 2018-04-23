В Уфе ищут 13-летнего мальчика

Источник: Башинформ

«Родители их не ищут. Ищут их только полиция и органы опеки Челябинской области. Оба парня очень хорошие.

Последние три дня они ночевали в нашем подъезде, и скажу, что мальчики не заслужили таких родителей и жизнь на улице, — рассказала жительница Уфы.

Известно, что 13-летний мальчик сбегает из дома уже не первый раз. Последний раз подростка видели в уфимском микрорайоне Черниковка.

http://www.bashinform.ru/upload/iblock/2e0/vlad-poteryashka.jpg]

Приметы: на вид 13 лет, рост 160 см, худощавое телосложение, круглое лицо, волосы темные.

Был одет: красная шапка с черным рисунком, серая куртка, темные брюки и кроссовки.