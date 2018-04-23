В Петербурге посадили серийных угонщиков автомобилей Jaguar

Источник: AP 2018

Согласно материалам дела, с 9 мая по 26 июня прошлого года подельники угнали четыре машины — три Jaguar XF и один Jaguar XJ. Стоимость иномарок колеблется от полутора миллионов до 1,78 миллиона рублей.

Стандартную схему кражи можно описать на примере последнего эпизода с моделью XJ. 26 июня угонщики подъехали к дому 99 по 14 линии Васильевского острова, где стояла заветная иномарка. Убедившись, что за ними никто не следит, они выбили стальным сверлом заднюю дверь салона, залезли внутрь, с помощью специального устройства завели мотор и скрылись.

— Соучастники вину признали, раскаялись, активно способствовали розыску имущества, добытого в результате преступлений, и возвращении похищенного законным владельцам, — отметили в горсуде.