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16:03 (мск), источник: "Российская газета"

В Петербурге посадили серийных угонщиков автомобилей Jaguar

Василеостровский районный суд вынес обвинительный приговор двум серийным угонщикам Владимиру Прохоровцеву и Александру Финдееву, сообщает Объединенная пресс-служба городских судов. Примечательно, что напарники специализировались лишь на одной люксовой марке — Jaguar.

Источник: AP 2018

Согласно материалам дела, с 9 мая по 26 июня прошлого года подельники угнали четыре машины — три Jaguar XF и один Jaguar XJ. Стоимость иномарок колеблется от полутора миллионов до 1,78 миллиона рублей.

Стандартную схему кражи можно описать на примере последнего эпизода с моделью XJ. 26 июня угонщики подъехали к дому 99 по 14 линии Васильевского острова, где стояла заветная иномарка. Убедившись, что за ними никто не следит, они выбили стальным сверлом заднюю дверь салона, залезли внутрь, с помощью специального устройства завели мотор и скрылись.

— Соучастники вину признали, раскаялись, активно способствовали розыску имущества, добытого в результате преступлений, и возвращении похищенного законным владельцам, — отметили в горсуде.

Обоих подсудимых приговорили к четырем годам колонии общего режима — правда, Прохорцеву вдобавок назначили штраф в 300 тысяч рублей.

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