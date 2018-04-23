Три человека пострадали в аварии с участием трех машин на проспекте Народного Ополчения

Два автомобиля после сильного удара буквально вылетели с дороги, еще одну иномарку развернуло на 90 градусов. Пострадали как минимум три человека. На кадрах любительской съемки видно, как одного из них кладут на носилки, рядом стоит скорая. Мужчину повезли в больницу, состояние пациента тяжелое. Второй раненый ждет помощи, лежа на газоне через дорогу. Он, как и еще один пострадавший, в состоянии средней тяжести. Движение по проспекту Народного Ополчения частично ограничено. Уже успели скопиться пробки в обе стороны.