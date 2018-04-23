Ветврачи в Витебске за взятки разрешали продавать мясо без экспертизы

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 апр — Sputnik. Под стражу взяты две сотрудницы лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, которая работает на рынке в Витебске, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

В отношении заведующей и ветеринарного врача лаборатории возбуждено уголовное дело — обе подозреваются в получении взяток группой лиц.

По информации СК, в апреле женщины неоднократно допускали к продаже на рынке мясо и субпродукты без ветеринарно-санитарной экспертизы. Взамен на это брали с продавцов деньги. Суммы взяток варьировались от 5 до 20 рублей.

Сотрудниц были взяты «с поличным» на рабочем месте и на данный момент находятся под стражей.