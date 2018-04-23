Ветврачи в Витебске за взятки разрешали продавать мясо без экспертизы
Сумма взяток варьировалась от 5 до 20 рублей; под стражу взяты заведующая и ветеринарный врач лаборатории.
Сумма взяток варьировалась от 5 до 20 рублей; под стражу взяты заведующая и ветеринарный врач лаборатории.
МИНСК, 23 апр — Sputnik. Под стражу взяты две сотрудницы лаборатории
В отношении заведующей и ветеринарного врача лаборатории возбуждено уголовное дело — обе подозреваются в получении взяток группой лиц.
По информации СК, в апреле женщины неоднократно допускали к продаже на рынке мясо и субпродукты без
Сотрудниц были взяты «с поличным» на рабочем месте и на данный момент находятся под стражей.
СК проводит по этому факту расследование. Как отметила Светлана Сахарова, следователи изучают личности подозреваемых, собирают характеризующий материал.