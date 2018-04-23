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15:48 (мск), источник: ЕАН

ФСБ отчиталась о ликвидации международной группы хакеров с центром в Челябинске

ФСБ заявила о пресечении деятельности международной хакерской группы, один из участников которой работал в Челябинске.

Источник: РИА "Новости"

У него дома проведены следственно-оперативные действия. Изъята электронно-вычислительная техника, содержащая следы преступления.

«Группа специализировалась на разработке вредоносного программного обеспечения для несанкционированного копирования компьютерной информации и преодоления средств защиты систем кредитных организаций, социальных сетей, почтовых сервисов PayPal, QIWI, Twitter, Instagram, “ВКонтакте”, Mail.ru, Yandex и других», — заявили в пресс-служб УФСБ.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 273 УК России «Создание, использование и распространение вредноносных компьютерных программ».

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