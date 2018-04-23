ФСБ отчиталась о ликвидации международной группы хакеров с центром в Челябинске

ФСБ отчиталась о ликвидации международной группы хакеров с центром в Челябинске

ФСБ заявила о пресечении деятельности международной хакерской группы, один из участников которой работал в Челябинске.