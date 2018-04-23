ФСБ отчиталась о ликвидации международной группы хакеров с центром в Челябинске
ФСБ заявила о пресечении деятельности международной хакерской группы, один из участников которой работал в Челябинске.
ФСБ заявила о пресечении деятельности международной хакерской группы, один из участников которой работал в Челябинске.
У него дома проведены
«Группа специализировалась на разработке вредоносного программного обеспечения для несанкционированного копирования компьютерной информации и преодоления средств защиты систем кредитных организаций, социальных сетей, почтовых сервисов PayPal, QIWI, Twitter, Instagram, “ВКонтакте”, Mail.ru, Yandex и других», — заявили в
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 273 УК России «Создание, использование и распространение вредноносных компьютерных программ».