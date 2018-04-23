Стали известны подробности задержания со стрельбой на въезде в Краснодар

Об инциденте, произошедшем вечером 19 апреля в районе станицы Елизаветинской, ранее сообщал «Югополис».

В ходе спецоперации сотрудники уголовного розыска при содействии СОБР Росгвардии на стационарном посту ДПС заблокировали автомобиль и задержали троих мужчин в возрасте от 28 до 44 лет, подозреваемых в серии квартирных краж.

С октября 2017 года в полицию Краснодара поступило 9 сообщений от местных жителей о кражах из квартир и домов. Во всех случаях злоумышленники проникали в дома краснодарцев через окна и путем подбора ключей от замков на входной двери и похищали деньги, ювелирные изделия, ценные вещи. В одной из квартир преступники украли имущество хозяев на сумму около одного миллиона рублей.

В апреле текущего года еще одно сообщение о краже из квартиры, схожей по способу совершения с краснодарскими, поступило из Новороссийска.

По всем фактам были возбуждены уголовные дела. Общий ущерб от действий злоумышленников составил свыше двух миллионов рублей.

К оперативному сопровождению всех уголовных дел подключились сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личности подозреваемых, автомобиль, на котором они передвигались, предполагаемый маршрут и возможные места их появления.

Учитывая, что двое из подозреваемых ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности и в момент предыдущего задержания в ходе преследования совершили массовое ДТП и оказали активное сопротивление сотрудникам полиции, было принято решение действовать в рамках спецоперации при силовой поддержке СОБР ГУ Росгвардии.

19 апреля оказать сопротивление подозреваемые не успели. Задержанных доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе обыска в местах их проживания полицейские обнаружили часть похищенного.