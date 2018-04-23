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17:43 (мск), источник: ТАСС

Директора департамента имущественных отношений Сочи поместили под домашний арест

КРАСНОДАР, 23 апреля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Краснодара в понедельник поместил под домашний арест директора имущественных отношений Сочи Владимира Пермякова по делу о превышении должностных полномочий, передает корреспондент ТАСС.

«В ходатайстве следствия [об аресте] отказать, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста», — сказал судья.

Ранее сообщалось, что Пермякова задержали. В Следственном комитете РФ рассказали, что он заключил контракт с застройщиком на приобретение 16 квартир для детей-сирот, при этом часть квартир не отвечала требованиям к жилым помещениям, в итоге права сирот нарушили, городскому бюджету причинен ущерб. Сам чиновник заявлял, что информацию по этому случаю Следственный комитет проверял еще в 2015 году и отказал в возбуждении уголовного дела.

В апреле на Кубани по материалам прокуратуры возбудили 40 уголовных дел о нарушениях прав дольщиков, в рамках дел 17—18 апреля провели обыски в Краснодаре и Сочи, задержали 15 человек. По данным источников ТАСС, речь идет и о чиновниках, и о руководителях строительных компаний.

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