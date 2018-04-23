Директора департамента имущественных отношений Сочи поместили под домашний арест

Ранее сообщалось, что Пермякова задержали. В Следственном комитете РФ рассказали, что он заключил контракт с застройщиком на приобретение 16 квартир для детей-сирот, при этом часть квартир не отвечала требованиям к жилым помещениям, в итоге права сирот нарушили, городскому бюджету причинен ущерб. Сам чиновник заявлял, что информацию по этому случаю Следственный комитет проверял еще в 2015 году и отказал в возбуждении уголовного дела.