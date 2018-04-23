Пожар в детском саду Дзержинска: эвакуировано 143 ребенка

Более 170 человек было эвакуировано из детского сада № 142 в Дзержинске днем 23 апреля. Причиной переполоха стало возгорание.

— Сообщение о пожаре поступило в 12:47, сработала пожарная сигнализация «Стрелец-Мониторинг». Сигнал немедленно автоматически поступил в ближайшую пожарную часть, — рассказали «КП"-НН» в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

К счастью, никто не пострадал. Персонал детского сада сработал на «отлично»: воспитатели оперативно вывели детей из горящего здания на улицу.

— Всего эвакуировались 143 ребенка и 36 человек персонала, — подчеркнули в региональном ГУ МЧС. — На месте происшествия работали 35 пожарных и 8 единиц техники. Очаг возгорания находился в бытовке на первом этаже, пожар был оперативно ликвидирован на площади 1 квадратный метр.