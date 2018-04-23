На Невском проспекте заметили трамвай
Трамвай в непривычном месте в Центральном районе Петербурга смутил горожан и породил предположения. Разгадка явления оказалась проста.
Трамвай в непривычном месте в Центральном районе Петербурга смутил горожан и породил предположения. Разгадка явления оказалась проста.
Состав заметили на пресечении Невского и Литейного проспектов днем 23 апреля. «Поток стоит аж от Гостинки», — рассказали участники группы «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург». На опубликованных фото видно, как трамвай пытается пересечь Невский. Естественно, дается это с огромным трудом.
Ситуация быстро прояснилась. Как рассказали «Водителю Петербурга» в Горэлектротрансе, этот состав появился, чтобы пройти на измененную трассу маршрута номер 3. Явление разовое.
Легендарная тройка пока ходит не через Троицкий мост, а через Литейный. Причина — ремонт трамвайных путей на набережной Лебяжьей канавки.
Измененный маршрут (до 30 апреля) трамвая номер 3 выглядит следующим образом:
от к/ст «Пл. Репина» по действующей трассе до Инженерной ул., далее по Инженерной ул., ул. Белинского, Литейному пр., Литейному мосту, ул. Академика Лебедева, Лесному пр., Гренадерской ул., Б. Сампсониевскому пр., ул. Смолячкова (обратно: по Лесному пр.) до к/ст «Станция метро “Выборгская”».