Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Латвия потребовала объяснить, почему Россия не запустила ракеты
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
12-летний мальчик поссорился с мамой и улетел на Бали
Единственная внучка развенчала легенду о Людмиле Гурченко
Цвета герцогини: о чем говорит палитра нарядов Кейт Миддлтон
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
МО Латвии не дождался стрельб ракет РФ и требует объяснений
Изменившийся Григорий Лепс удивил внешним видом
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Никита Джигурда назвал имя своей невесты – СМИ
Суд вынес решение продать дом Жанны Фриске - СМИ
Ирина Шейк намекнула, что вышла замуж за Брэдли Купера
Дочь Юэна МакГрегора обнажилась для Playboy
Мнение о доставленных Сирией ракетах США: секреты раскрыты
В Думе сирийцы уничтожают боевиков, есть погибшие
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
11Ушедшие в историю
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
17:29 (мск), источник: Водитель Петербурга

На Невском проспекте заметили трамвай

Трамвай в непривычном месте в Центральном районе Петербурга смутил горожан и породил предположения. Разгадка явления оказалась проста.

Состав заметили на пресечении Невского и Литейного проспектов днем 23 апреля. «Поток стоит аж от Гостинки», — рассказали участники группы «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург». На опубликованных фото видно, как трамвай пытается пересечь Невский. Естественно, дается это с огромным трудом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ситуация быстро прояснилась. Как рассказали «Водителю Петербурга» в Горэлектротрансе, этот состав появился, чтобы пройти на измененную трассу маршрута номер 3. Явление разовое.

Легендарная тройка пока ходит не через Троицкий мост, а через Литейный. Причина — ремонт трамвайных путей на набережной Лебяжьей канавки.

Измененный маршрут (до 30 апреля) трамвая номер 3 выглядит следующим образом:

от к/ст «Пл. Репина» по действующей трассе до Инженерной ул., далее по Инженерной ул., ул. Белинского, Литейному пр., Литейному мосту, ул. Академика Лебедева, Лесному пр., Гренадерской ул., Б. Сампсониевскому пр., ул. Смолячкова (обратно: по Лесному пр.) до к/ст «Станция метро “Выборгская”».

Все новости региона
 Арестован ведущий инженер «Порше». Почему?
Ремонт и пробки выходного дня
Премьер Армении Саргсян подал в отставку на фоне протестов
Россияне назвали идеальную зарплату
На Кировскую область обрушился мощный снегопад (фото)
Глава ОЗХО: вещество из Солсбери могли произвести в США
Кейт Миддлтон стала мамой в третий раз
Путин освободил выплаты в связи с рождением ребенка от НДФЛ
Детективы попытались разблокировать смартфон пальцем умершего
Спорт
«Спартак»: после провала Сегодня завершается 27-й тур чемпионата России
Авто
Skoda рассекретила свой новый дешёвый кроссовер: 5 фактов Встречайте: вслед за моделями Kodiaq и Karoq линейку «Шкод» пополнил паркетник под названием Kamiq
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Кино
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры Актер снялся более чем в 50 фильмах, но сейчас намерен сменить род деятельности
Недвижимость
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Леди
Кто из звезд сохранил хорошие отношения после расставания Некоторые звезды разошлись, но это не стало причиной для прекращения дружеского общения. Как им это удается, и кто эти счастливчики – узнаем прямо сейчас.
Дети
Кейт Миддлтон стала мамой в третий раз Новость сообщил Twitter-аккаунт Кенсингтонского дворца.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь