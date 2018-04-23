На Невском проспекте заметили трамвай

Состав заметили на пресечении Невского и Литейного проспектов днем 23 апреля. «Поток стоит аж от Гостинки», — рассказали участники группы «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург». На опубликованных фото видно, как трамвай пытается пересечь Невский. Естественно, дается это с огромным трудом.

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Ситуация быстро прояснилась. Как рассказали «Водителю Петербурга» в Горэлектротрансе, этот состав появился, чтобы пройти на измененную трассу маршрута номер 3. Явление разовое.

Легендарная тройка пока ходит не через Троицкий мост, а через Литейный. Причина — ремонт трамвайных путей на набережной Лебяжьей канавки.

Измененный маршрут (до 30 апреля) трамвая номер 3 выглядит следующим образом: