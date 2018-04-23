В Калининграде после матча «Балтика» — «Химки» произошла массовая драка с распылением газа
На Октябрьском острове в Калининграде после второго тестового матча произошла драка между болельщиками. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы происшествия.
На Октябрьском острове в Калининграде после второго тестового матча произошла драка между болельщиками. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы происшествия.
По рассказам свидетелей, инцидент произошёл возле магазина «Виктория» на Солнечном бульваре. Две компании собрались у ресторана «Villa Ченто» примерно в 22:30.
«Кто-то распылил неизвестное вещество внутри магазина, посетителей расположенного рядом кафе вывели на улицу», — рассказал очевидец.
В кафе «Villa Ченто» «Клопс» подтвердили, что у магазина была потасовка, а посетителей вывели наружу после того, как в помещении
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Во время перерыва матча «Балтика» — «Химки» прямо на стадионе подрались болельщик и стюард. Последнего удалили с арены, а перед болельщиком извинились.