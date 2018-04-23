В Калининграде после матча «Балтика» — «Химки» произошла массовая драка с распылением газа

Источник: Клопс.ru

По рассказам свидетелей, инцидент произошёл возле магазина «Виктория» на Солнечном бульваре. Две компании собрались у ресторана «Villa Ченто» примерно в 22:30.

«Кто-то распылил неизвестное вещество внутри магазина, посетителей расположенного рядом кафе вывели на улицу», — рассказал очевидец.

В кафе «Villa Ченто» «Клопс» подтвердили, что у магазина была потасовка, а посетителей вывели наружу после того, как в помещении кто-то воспользовался газовым баллончиком.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что в указанное время никто в полицию не обращался. Не было сигналов и от системы «Безопасный город».