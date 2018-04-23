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17:33 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Верховный суд утвердил 13 лет колонии для главаря воронежской банды

Мужчину осудили за нападение на почтальона и инкассаторов.

Источник: РИА "Воронеж"

Верховный суд РФ рассмотрел дело в отношении главаря воронежской банды — 42-летнего Игоря Артемьева. До этого облсуд отправил мужчину в колонию на 13 лет за нападения на почтальона и инкассаторов, попытку кражи и хранение оружия. Главарь банды посчитал наказание слишком суровым и попытался обжаловать приговор. Верховный суд отказал воронежцу и оставил приговор в силе, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ в пятницу, 20 апреля.

Как установил суд, в августе 2015 года Игорь Артемьев предложил двум знакомым объединиться и совершать налеты. Товарищи купили оружие и с пистолетом конструкции Токарева напали на инкассатора ООО КБ «Адмиралтейский» у сити-парка «Град». У мужчины отобрали 5,5 млн рублей.

Следующее нападение приятели совершили в апреле 2016 года. Мужчины обстреляли сотрудника «Почты России» Николая Ильинова у отделения связи в селе Ивановка Хохольского района и попытались отобрать у него 2,1 млн рублей. Бандиты ранили водителя по сопровождению в левую ногу и кисть правой руки. Сотрудник почты забежал в отделение и смог отстреляться. Преступники скрылись на машине. Полицейские отправились в погоню, догнали нападавших и применили табельное оружие. В результате главаря банды задержали, второй участник группы получил огнестрельное ранение в грудь и погиб. Третий до сих пор находится в розыске.

Игорь Артемьев вместе с товарищами хранили и перевозили огнестрельное оружие и боеприпасы к нему: пистолет Токарева, самодельный пистолет калибра 9 мм, 30 пистолетных патронов, 247 военных патронов центрального боя и еще 21 патрон.

Главарь банды попросил о суде присяжных. Мужчину судили сразу по пяти статьям: ч. 1 ст. 209 УК РФ (создание банды), ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу с незаконным проникновением в жилище), ч. 2 ст. 325.1 УК РФ (неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства в целях совершения тяжкого или особо тяжкого преступления) и ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия организованной группой).

Гособвинение просило для бандита 15 лет заключения. В ноябре 2017 года облсуд отправил Артемьева в колонию строгого режима на 13 лет. Мужчине ограничили свободу еще на 1,5 года после освобождения. Приговор уже вступил в силу.

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