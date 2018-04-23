На Горького «Опель» врезался в инкассаторскую машину
Движение транспорта в районе пересечения улиц Горького и Зеленой в областном центре было затруднено
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Движение транспорта в районе пересечения улиц Горького и Зеленой в областном центре было затруднено
На перекрестке столкнулись легковой автомобиль марки «Опель» и инкассаторская машина.
Пострадавших нет, участники аварии сильно затруднили поворот с Горького на Зеленую.