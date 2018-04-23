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18:01 (мск), источник: Новый Калининград

На Горького «Опель» врезался в инкассаторскую машину

Движение транспорта в районе пересечения улиц Горького и Зеленой в областном центре было затруднено из-за аварии. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

На перекрестке столкнулись легковой автомобиль марки «Опель» и инкассаторская машина.

Пострадавших нет, участники аварии сильно затруднили поворот с Горького на Зеленую.

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