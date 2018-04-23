Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Латвия потребовала объяснить, почему Россия не запустила ракеты
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Особенности королевских родов: как рождаются монархи Британии
Страшный конец любимой актрисы: трагическая судьба Серовой
Ефремов, Даль, Тышков: три главные истории любви Нины Дорошиной
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
В Тартусе в дымовой завесе разгружаются суда из Новороссийска
Монголия обратилась к России за помощью
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Никита Джигурда назвал имя своей невесты – СМИ
Суд вынес решение продать дом Жанны Фриске - СМИ
Ирина Шейк намекнула, что вышла замуж за Брэдли Купера
Дочь Юэна МакГрегора обнажилась для Playboy
Мнение о доставленных Сирией ракетах США: секреты раскрыты
Береговая охрана США не может попасть в Арктику
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории
8Танцы для Ким Чен Ира
18:45 (мск), источник: Sputnik

В Ташкенте обнаружили тело шестилетнего мальчика

Ребенка нашли вблизи реки Каракамыш, протекающей рядом с его домом в Учтепинском районе.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В Ташкенте в понедельник утром обнаружили тело шестилетнего Абдуллоха Алишерова, пропавшего 14 апреля, сообщает корреспондент Sputnik.

Читайте также
Узбекистанец осужден на 9 лет за попытку примкнуть к ИГ в Сирии

«Мальчика нашли на берегу реки Каракамыш, протекающей рядом с его домом в Учтепинском районе. При предварительном осмотре видимых признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. Обстоятельства происшествия выясняются», — отметили в ГУВД Ташкента.

Ранее правоохранительные органы сообщали, что в последний раз мальчика видели в период с 8.30 до 9.00 часов на улице Самара Бону массива Урикзор Учтепинского района. Он был одет в синюю футболку с длинным рукавом, серое трико с рисунком «Микки Маус», на ногах у него были галоши черного цвета.

В середине апреля пресс-служба ГУВД столицы сообщала об исчезновении шестилетнего Алишерова Абдуллоха Олимхона угли.

Также сотрудники правоохранительного ведомства напоминают, что в случае исчезновения ребенка не следует ждать три дня или пытаться заняться поисками самостоятельно, а сразу обращаться в полицию.

Все новости региона
 Что намерены обсудить главы Узбекистана и Туркменистана в Ташкенте
'Яндекс. Такси' рассказал, как набираются водители в Узбекистане
Премьер Армении Саргсян подал в отставку на фоне протестов
Россияне назвали идеальную зарплату
Машков предложил изменить название «Табакерки»
В Киеве намерены вернуть проживающих в России украинцев
Кейт Миддлтон стала мамой в третий раз
На Кировскую область обрушился мощный снегопад (фото)
В Воронеже умер экс-басист группы «Сектор газа»
Спорт
Роналду попросил суд о доступе к делу Месси Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, обвиняемый в махинациях с налогами, попросил суд дать ему ему доступ к аналогичному делу форварда «Барселоны» Лионеля Месси
Авто
Skoda рассекретила свой новый дешёвый кроссовер: 5 фактов Встречайте: вслед за моделями Kodiaq и Karoq линейку «Шкод» пополнил паркетник под названием Kamiq
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Кино
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры Актер снялся более чем в 50 фильмах, но сейчас намерен сменить род деятельности
Недвижимость
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Россияне могут начать строить жилье в Сирии
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Леди
Кто из звезд сохранил хорошие отношения после расставания Некоторые звезды разошлись, но это не стало причиной для прекращения дружеского общения. Как им это удается, и кто эти счастливчики – узнаем прямо сейчас.
Дети
Кейт Миддлтон стала мамой в третий раз Новость сообщил Twitter-аккаунт Кенсингтонского дворца.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь