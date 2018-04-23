В Ташкенте обнаружили тело шестилетнего мальчика

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В Ташкенте в понедельник утром обнаружили тело шестилетнего Абдуллоха Алишерова, пропавшего 14 апреля, сообщает корреспондент Sputnik.

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«Мальчика нашли на берегу реки Каракамыш, протекающей рядом с его домом в Учтепинском районе. При предварительном осмотре видимых признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. Обстоятельства происшествия выясняются», — отметили в ГУВД Ташкента.

Ранее правоохранительные органы сообщали, что в последний раз мальчика видели в период с 8.30 до 9.00 часов на улице Самара Бону массива Урикзор Учтепинского района. Он был одет в синюю футболку с длинным рукавом, серое трико с рисунком «Микки Маус», на ногах у него были галоши черного цвета.

В середине апреля пресс-служба ГУВД столицы сообщала об исчезновении шестилетнего Алишерова Абдуллоха Олимхона угли.