Спешившая на вызов пожарная машина опрокинулась в Риддере
Пожарный погиб в ДТП по дороге на вызов в
Пожарный погиб в ДТП по дороге на вызов в
АСТАНА, 23 апр — Sputnik. Пожарная машина перевернулась в Риддере, погиб один человек, передает региональный новостной портал
Пожарный расчет спешил на место горения сухой травы, когда водитель не справился с управлением и машина опрокинулась на крышу.
В ДТП один пожарный — 45-летний командир отделения пожарной части — скончался в больнице, еще двое получили травмы.
В соцсетях очевидцы пишут, что пожарную машину не пропустили другие водители.