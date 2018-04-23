Спешившая на вызов пожарная машина опрокинулась в Риддере

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 23 апр — Sputnik. Пожарная машина перевернулась в Риддере, погиб один человек, передает региональный новостной портал YK-news. kz.

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Пожарный расчет спешил на место горения сухой травы, когда водитель не справился с управлением и машина опрокинулась на крышу.

В ДТП один пожарный — 45-летний командир отделения пожарной части — скончался в больнице, еще двое получили травмы.