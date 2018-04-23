Задержан подозреваемый в убийстве 25-летней ростовчанки

Как рассказали в ведомстве, жительница донской столицы пропала 18 апреля. По предварительной информации, знакомый девушки — 32-летний мужчина — обманом пригласил ее в свою машину и затем вывез в Аксайский район. Разгорелась ссора. Подозреваемый несколько раз ударил потерпевшую ножом, от ран она скончалась на месте.