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17:54 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Задержан подозреваемый в убийстве 25-летней ростовчанки

Задержан подозреваемый в убийстве 25-летней жительницы Ростова-на-Дону. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба донского управления Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, жительница донской столицы пропала 18 апреля. По предварительной информации, знакомый девушки — 32-летний мужчина — обманом пригласил ее в свою машину и затем вывез в Аксайский район. Разгорелась ссора. Подозреваемый несколько раз ударил потерпевшую ножом, от ран она скончалась на месте.

Чтобы скрыть преступление, злоумышленник закопал тело и уехал.

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