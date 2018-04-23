Самолет «Саратовских авиалиний» столкнулся с буксировщиком в Домодедово

Источник: AP 2018

«Буксировщик аэропорта Домодедово допустил соприкосновение фары своего сигнального маяка с носовым обтекателем воздушного судна. Предварительный осмотр самолета показал отсутствие повреждений конструкции, остался только след на лакокрасочном покрытии самолета», — сообщается на сайте авиакомпании в понедельник.

В результате рейс был отправлен из Москвы в Саратов с задержкой.

Согласно онлайн-табло авиакомпании, плановый рейс должен был вылететь из Москвы в 12:35 по Москве, фактическое время вылета — 15: 55 по Москве. Борт приземлился в Саратове в 17:55 по местному времени (16:55 по Москве).