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18:01 (мск), источник: Интерфакс

Самолет «Саратовских авиалиний» столкнулся с буксировщиком в Домодедово

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — Буксировщик столкнулся с самолетом «Саратовских авиалиний», готовящегося к выполнению рейса Москва-Саратов.

Источник: AP 2018

«Буксировщик аэропорта Домодедово допустил соприкосновение фары своего сигнального маяка с носовым обтекателем воздушного судна. Предварительный осмотр самолета показал отсутствие повреждений конструкции, остался только след на лакокрасочном покрытии самолета», — сообщается на сайте авиакомпании в понедельник.

В результате рейс был отправлен из Москвы в Саратов с задержкой.

Согласно онлайн-табло авиакомпании, плановый рейс должен был вылететь из Москвы в 12:35 по Москве, фактическое время вылета — 15: 55 по Москве. Борт приземлился в Саратове в 17:55 по местному времени (16:55 по Москве).

Последующие рейсы по маршруту Саратов-Москва также будут выполняться с отклонением от первоначального расписания.
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