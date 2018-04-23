Самолет «Саратовских авиалиний» столкнулся с буксировщиком в Домодедово
Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — Буксировщик столкнулся с самолетом «Саратовских авиалиний», готовящегося к выполнению рейса
Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — Буксировщик столкнулся с самолетом «Саратовских авиалиний», готовящегося к выполнению рейса
«Буксировщик аэропорта Домодедово допустил соприкосновение фары своего сигнального маяка с носовым обтекателем воздушного судна. Предварительный осмотр самолета показал отсутствие повреждений конструкции, остался только след на лакокрасочном покрытии самолета», — сообщается на сайте авиакомпании в понедельник.
В результате рейс был отправлен из Москвы в Саратов с задержкой.
Согласно
Последующие рейсы по маршруту
Саратов-Москватакже будут выполняться с отклонением от первоначального расписания.