В Ялтинском заповеднике локализовали пожар

«Пожарные формирования заповедника локализовали пожар, площадь которого составила 0,2 гектара. К тушению пожара привлекать дополнительные силы необходимости нет. Угрозы населенным пунктам нет», — рассказали в ведомстве, добавив, что на указанном месте растет сосновый лес.

В пресс-службе добавили, что предварительная причина загорания — человеческая деятельность. После ликвидации пожара лесники несколько дней будут патрулировать территорию.