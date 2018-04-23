В Ялтинском заповеднике локализовали пожар
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости Крым. Пожарные локализовали пожар в Ялтинском
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости Крым. Пожарные локализовали пожар в Ялтинском
«Пожарные формирования заповедника локализовали пожар, площадь которого составила 0,2 гектара. К тушению пожара привлекать дополнительные силы необходимости нет. Угрозы населенным пунктам нет», — рассказали в ведомстве, добавив, что на указанном месте растет сосновый лес.
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Общая площадь Ялтинского