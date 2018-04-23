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18:05 (мск), источник: РИА Крым

В Ялтинском заповеднике локализовали пожар

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости Крым. Пожарные локализовали пожар в Ялтинском горно-лесном заповеднике. Загорание зафиксировано днем на склонах Ай-Петринской гряды. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Минприроды Крыма.

«Пожарные формирования заповедника локализовали пожар, площадь которого составила 0,2 гектара. К тушению пожара привлекать дополнительные силы необходимости нет. Угрозы населенным пунктам нет», — рассказали в ведомстве, добавив, что на указанном месте растет сосновый лес.

В пресс-службе добавили, что предварительная причина загорания — человеческая деятельность. После ликвидации пожара лесники несколько дней будут патрулировать территорию.

Общая площадь Ялтинского горно-лесного заповедника — более 145 кв км. В его состав входят Оползневское, Алупкинское, Ливадийское и Гурзуфское лесничества.

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