В Витебском районе погиб тракторист

Трагедия произошла сегодня около 13.20 на поле возле деревни Задубровье. Водитель трактора 1982 года рождения наехал сеялкой на своего 51-летнего коллегу.

Александр Казючиц отметил, что происшествие случилось после обеда. Механизатор, который постарше, остановился и жестами рук указал своему коллеге, двигавшемуся на тракторе задним ходом, что не следует ехать дальше. Водитель остановился и поехал вперед. Но в этот момент 51-летний мужчина попал под колесо сеялки.