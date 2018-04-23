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23 апреля, источник: БЕЛТА

В Витебском районе погиб тракторист

Трагедия произошла на поле возле деревни Задубровье. Водитель трактора 1982 года рождения наехал сеялкой на своего 51-летнего коллегу.

23 апреля, Витебск /Ольга Богачева — БЕЛТА/. В Витебском районе при проведении сельхозработ погиб тракторист, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Трагедия произошла сегодня около 13.20 на поле возле деревни Задубровье. Водитель трактора 1982 года рождения наехал сеялкой на своего 51-летнего коллегу.

Александр Казючиц отметил, что происшествие случилось после обеда. Механизатор, который постарше, остановился и жестами рук указал своему коллеге, двигавшемуся на тракторе задним ходом, что не следует ехать дальше. Водитель остановился и поехал вперед. Но в этот момент 51-летний мужчина попал под колесо сеялки.

Все обстоятельства происшествия уточняются.

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