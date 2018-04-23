На учеников столичной школы упал потолок

«Серьезных травм у детей не было — ссадины, царапины, порезы. Конечно, это неприятно. Может быть, это даже психологический момент, потому что когда обрушился потолок, включилась сигнализация и дети больше даже испугались, чем какие-то телесные повреждения получили. Это пятый класс, детям 11−12 лет», — рассказали родители.