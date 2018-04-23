Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актер из «Гарри Поттера» скончался на 50-м году жизни
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Дети Пугачевой и Галкина перевоплотились в киногероев
Единственная внучка развенчала легенду о Людмиле Гурченко
7 образов с белой футболкой, которые нужно повторить
Как искоренить нищету за 15 летПочему один миллиард людей на планете по-прежнему живет за чертой бедности, несмотря на то, что их число сократилось вдвое с момента последнего заседания ООН
МО Латвии не дождался стрельб ракет РФ и требует объяснений
Изменившийся Григорий Лепс удивил внешним видом
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Никита Джигурда объявил о свадьбе – СМИ
Суд вынес решение продать дом Жанны Фриске - СМИ
7 образов с белой футболкой, которые нужно повторить
Ефремов, Даль, Тышков: три главные истории любви Нины Дорошиной
Мнение о доставленных Сирией ракетах США: секреты раскрыты
Береговая охрана США не может попасть в Арктику
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Как сделать шале из загородного дома: фото
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
17Time 100
20:57 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге школьник погиб во время прогулки по стадиону

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с гибелью школьника в результате травмирования на школьном стадионе.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По информации ведомства, инцидент произошёл 15 апреля, во время прогулки первоклассника по стадиону, расположенному между средними школами № 171, учащимся которой являлся, и № 48. Предполагается, что мальчик упал на торчащий кусок арматуры, который «зашёл» ему в голову.

В течение недели ребёнок находился в больнице, однако, несмотря на все усилия врачей, впоследствии скончался.

Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. Устанавливается, на балансе какой организации находится стадион, кто отвечает за его надлежащее состояние. Также планируется установить, какая организация его построила и все ли работы по благоустройству были выполнены фактически.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе будет дана уголовно-правовая оценка.

Результаты проверки находятся на контроле областной прокуратуры.

Все новости региона
СМС от МЧС – недостаточно. Власти Москвы не извлекли уроки стихии
Премьер Армении Саргсян подал в отставку на фоне протестов
Россияне назвали идеальную зарплату
NASA обнаружила необычные отверстия во льду Арктики
Машков предложил изменить название «Табакерки»
Кейт Миддлтон стала мамой в третий раз
В Киеве намерены вернуть проживающих в России украинцев
Выбор соседа и стюардессы в бикини: необычные услуги в самолетах
Спорт
Роналду попросил суд о доступе к делу Месси Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, обвиняемый в махинациях с налогами, попросил суд дать ему ему доступ к аналогичному делу форварда «Барселоны» Лионеля Месси
Авто
Skoda рассекретила свой новый дешёвый кроссовер: 5 фактов Встречайте: вслед за моделями Kodiaq и Karoq линейку «Шкод» пополнил паркетник под названием Kamiq
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Кино
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры Актер снялся более чем в 50 фильмах, но сейчас намерен сменить род деятельности
Недвижимость
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Леди
Кто из звезд сохранил хорошие отношения после расставания Некоторые звезды разошлись, но это не стало причиной для прекращения дружеского общения. Как им это удается, и кто эти счастливчики – узнаем прямо сейчас.
Дети
Кейт Миддлтон стала мамой в третий раз Новость сообщил Twitter-аккаунт Кенсингтонского дворца.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь