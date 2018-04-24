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06:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Пропавший пермский студент политеха найден мертвым

22-летнего Павла Ромашова искали с выходных.

— Это так ужасно и так несправедливо, приносим соболезнования родным и близким, — пишут пользователи социальных сетей, узнав о смерти 22-летнего студента Политеха.

Павел Ромашов, напомним, пропал в микрорайоне Крохалева (это Свердловский район Перми) в ночь на 22 апреля.

— В последний раз его видели в 1.30 в ночь на 22 апреля около дома 2/1 по улице Академика Курчатова, — сообщают волонтеры из поискового отряда имени Ирины Бухановой.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что заявление о пропаже студента пермского политехнического университета поступило 22 апреля.

В понедельник, 23 апреля, волонтеры вместе с полицейскими вышли на поиски молодого человека. Уже вечером в социальных сетях появилась информация, что молодой человек найден мертвым.

— Благодарим за слаженную работу отдел полиции Свердловского района Перми, а также всех, кто не остался безучастным к чужой беде, — сообщили поисковики.

Что случилось с парнем, пока не сообщается.

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