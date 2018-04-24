Прокуратура: экс-замглавы Сальского района осуждена за мошенничество
В Сальске суд вынес приговор бывшему заместителю главы местной администрации по финансам — начальнику финансового управления Людмиле Неберикутиной.
В Сальске суд вынес приговор бывшему заместителю главы местной администрации по финансам — начальнику финансового управления Людмиле Неберикутиной.
Чиновницу признали виновной в крупном мошенничестве. Как сообщили в
По данным ведомства, Людмила Неберикутина с июня по сентябрь 2015 года похитила бюджетные средства на общую сумму более 320 тысяч рублей. Злоумышленница обеспечила заключение четыре договора по проведению якобы праздничных фуршетов. Однако перечисленные по этим договорам деньгами она с соучастниками распорядилась по собственному усмотрению.