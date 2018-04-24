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11:44 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Прокуратура: экс-замглавы Сальского района осуждена за мошенничество

В Сальске суд вынес приговор бывшему заместителю главы местной администрации по финансам — начальнику финансового управления Людмиле Неберикутиной.

Чиновницу признали виновной в крупном мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подсудимая получила 2 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком в 4 года. Также нарушительница должна выплатить штраф в 70 тысяч рублей.

По данным ведомства, Людмила Неберикутина с июня по сентябрь 2015 года похитила бюджетные средства на общую сумму более 320 тысяч рублей. Злоумышленница обеспечила заключение четыре договора по проведению якобы праздничных фуршетов. Однако перечисленные по этим договорам деньгами она с соучастниками распорядилась по собственному усмотрению.

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