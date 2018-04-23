В США задержали «голого стрелка» из Теннесси

Полиция города Нэшвилл в штате Теннесси задержала мужчину, который 22 апреля в обнаженном виде открыл огонь у кафе. Об этом сообщается в твиттере правоохранительных органов.

Также ранее телеканал NBC сообщал, что стрелявший в Теннеси пытался встретиться с Трампом. По данным телеканала, в июле прошлого года он был задержан Секретной службой США при пересечении внешнего барьера безопасности Белого дома. В результате инцидента у него было конфисковано оружие, впоследствии он также был лишен лицензии на владение оружием.