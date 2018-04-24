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00:20 (мск), источник: Sputnik.by

Первый в текущем году случай кори выявлен в Минске

Ребенка от кори не прививали, поскольку против этого были родители.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 апр — Sputnik. Первый в текущем году случай заболевания корью зафиксирован в Минске, сообщил в понедельник комитет по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета.

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Всего на начало месяца в Беларуси зарегистрировано четыре десятка подтвержденных случаев заболевания гражданами корью (Гродненская, Гомельская и Брестская области).

«В связи с регистрацией в Минске случая заболевания корью у ребенка после его возвращения из Египта, комитет обращает внимание жителей города на профилактику заболевания», — сообщили столичные медики.

В комитете уточнили, что ребенка от кори не прививали, поскольку против этого были родители.

Как ранее сообщал Sputnik, до этого случаи заболевания корью был зафиксирован в Малоритском районе — там заболели три человека, предположительно, заразившиеся от прибывшего в район гражданина Украины. В феврале текущего года вспышка кори была зарегистрирована в Волковыске: тогда число подтвержденных случаев заражения превысило два десятка. Позже факты заражения корью были подтверждены в Гомельской и Брестской областях.

Корь — это острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем.

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