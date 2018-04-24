В Самарской области сотрудник СИЗО попался на получении взятки

Прокуратура Центрального района Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении старшего оперуполномоченного оперативного отдела ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Самарской области. Мужчину обвинили в получении взятки за незаконные действия в пользу взяткодателя и за общее покровительство и попустительство по службе.

По версии следствия, старший оперуполномоченный оперативного отдела получил от осужденного взятку в размере 61 тыс. рублей. Деньги тот перевел на банковскую карту сотрудника СИЗО. За такое вознаграждение старший оперуполномоченный обещал предоставить заключенному сотовый телефон и покровительство.

Свою вину обвиняемый полностью признал и раскаялся, однако от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ отказался.