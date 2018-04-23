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23 апреля, источник: ТАСС

Reuters: не менее двух человек погибли при наезде микроавтобуса на пешеходов в Торонто

По предварительным данным, пострадали до 10 человек.

ТАСС, 23 апреля. По меньшей мере два человек погибли в Торонто в понедельник в результате наезда микроавтобуса на пешеходов. О этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свидетеля происшествия.

Инцидент произошел в понедельник на одном из оживленных перекрестков в северной части Торонто. Водитель микроавтобуса двигался на большой скорости по тротуару, сбивая прохожих. По предварительным данным, пострадали до 10 человек.

Полиция уже задержала водителя микроавтобуса, совершившего наезд. Стражи порядка не приводят данных о возможных мотивах взятого под стражу.

В настоящий момент в Торонто проходит встреча министров иностранных дел «Большой семерки».

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