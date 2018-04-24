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00:06 (мск), источник: Газета.Ру

СМИ уточнили число жертв при наезде на пешеходов в Торонто

Жертвами наезда на пешеходов в Торонто стали девять человек.

Источник: AP 2018

В результате наезда фургона на пешеходов в Торонто погибли девять человек. Об этом рассказали в полиции города, сообщает Toronto Star. Еще 16 человек пострадали.

Инцидент произошел днем 23 апреля. Водитель фургона наехал на толпу пешеходов, после чего продолжил движение. Позднее полиция задержала мужчину.

По данным телеканала, перед задержанием водитель бросил предмет, похожий на оружие. В настоящий момент мужчина помещен под стражу, его мотивы или причина аварии пока неизвестны.

Ранее СМИ сообщали о двух погибших.

Полиция перекрыла улицы, где произошло ДТП.

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