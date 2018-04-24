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03:19 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

С банкиров запросили за проверку

Как стало известно «Ъ», СКР и ФСБ пресекли в Москве крупную аферу, в которой, по их данным, участвовали бывший и действующий высокопоставленные сотрудники главного управления (ГУ) Банка России по Центральному федеральному округу.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Главный экономист банковского надзора ГУ Алексей Юргелевич и его отец Игорь Юргелевич, по версии следствия, требовали у руководства Банка корпоративного финансирования (ООО «Банк БКФ») €125 тыс., утверждая, что якобы благодаря их усилиям ЦБ ранее положительно оценил работу БКФ.

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Как рассказали «Ъ» в БКФ, плановая проверка Центробанка началась у них 29 сентября 2017 года. Ее целью являлись изучение состояния активов, обязательств по банковским гарантиям и правильности начисления резервов. Свою работу ревизоры завершили 7 декабря. В феврале нынешнего года БКФ получил предписание службы текущего банковского надзора ЦБ, в котором говорилось, что в деятельности кредитного учреждения серьезных нарушений не выявлено.

Вскоре после этого к руководству БКФ обратился Игорь Юргелевич. Он сказал, что является отцом Алексея Юргелевича, которого, по его словам, недавно назначили куратором БКФ от Центробанка. В самом кредитном учреждении «Ъ» отметили, что Алексей Юргелевич действительно у них несколько раз появлялся, поэтому его фамилия в банке была известна. По данным «Ъ», сейчас Алексей Юргелевич числится главным экономистом банковского надзора Главного управления Центробанка по ЦФО, где ранее в подразделении банковского надзора работал его отец. Последний, кстати, из банковской системы ушел в 2015 году, после чего стал индивидуальным предпринимателем, зарегистрировав ИП «Юргелевич И. С.». Его основным видом деятельности являются операции, связанные с арендой недвижимости.

По данным источника «Ъ», во время визита в банк Юргелевич-старший якобы рассказал, что именно он и его сын способствовали принятию положительного вывода проверяющими из Центробанка.

В частности, речь якобы шла о том, что стараниями в том числе и Юргелевича-младшего был скорректирован в лучшую сторону один из ключевых показателей работы кредитного учреждения.

За эту якобы оказанную помощь Игорь Юргелевич потребовал от руководства кредитного учреждения €150 тыс.

При этом он давал понять, что вознаграждение предназначается не только им с сыном, но и неким «сотрудникам ЦБ». Имен, впрочем, он не называл. «Вы же понимаете, высоко я не достану, так, исполнителю», — говорил Юргелевич-старший.

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Заподозрив, что имеют дело с мошенниками, сотрудники службы безопасности БКФ обратились с заявлением в ФСБ. В течение месяца чекисты контролировали ход переговоров между сторонами, в ходе которых сумму вознаграждения представителям банка удалось снизить на €25 тыс.

Передача денег состоялась 17 апреля в офисе БКФ на Красной Пресне. На встречу Игорь Юргелевич пришел один. Как только он получил деньги, в ситуацию вмешались сотрудники ФСБ. В это же время другая группа оперативников в здании Главного управления Центробанка по ЦФО (ул. Балчуг, 2) задержала Алексея Юргелевича. Обоих доставили в здание ГСУ СКР в Техническом переулке, где отцу и сыну сообщили, что они являются подозреваемыми в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), так как, по версии следствия, повлиять на проверку ЦБ не могли. 19 апреля Басманный суд Москвы по ходатайству следователя арестовал обоих фигурантов до 17 июня.

Представляющий интересы Алексея Юргелевича адвокат Владимир Назимко заявил «Ъ», что его подзащитный своей вины не признает, воздержавшись от дальнейших комментариев. Юргелевич-старший, по данным «Ъ», свою вину полностью признал. «По поведению Игоря Юргелевича и запрошенной им относительно небольшой сумме было понятно, что никуда нести деньги он не собирался», — сказали в БКФ. В ЦБ задержание Алексея Юргелевича комментировать не стали.

Олег Рубникович

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