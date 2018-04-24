С банкиров запросили за проверку

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Главный экономист банковского надзора ГУ Алексей Юргелевич и его отец Игорь Юргелевич, по версии следствия, требовали у руководства Банка корпоративного финансирования (ООО «Банк БКФ») €125 тыс., утверждая, что якобы благодаря их усилиям ЦБ ранее положительно оценил работу БКФ.

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Как рассказали «Ъ» в БКФ, плановая проверка Центробанка началась у них 29 сентября 2017 года. Ее целью являлись изучение состояния активов, обязательств по банковским гарантиям и правильности начисления резервов. Свою работу ревизоры завершили 7 декабря. В феврале нынешнего года БКФ получил предписание службы текущего банковского надзора ЦБ, в котором говорилось, что в деятельности кредитного учреждения серьезных нарушений не выявлено.



Вскоре после этого к руководству БКФ обратился Игорь Юргелевич. Он сказал, что является отцом Алексея Юргелевича, которого, по его словам, недавно назначили куратором БКФ от Центробанка. В самом кредитном учреждении «Ъ» отметили, что Алексей Юргелевич действительно у них несколько раз появлялся, поэтому его фамилия в банке была известна. По данным «Ъ», сейчас Алексей Юргелевич числится главным экономистом банковского надзора Главного управления Центробанка по ЦФО, где ранее в подразделении банковского надзора работал его отец. Последний, кстати, из банковской системы ушел в 2015 году, после чего стал индивидуальным предпринимателем, зарегистрировав ИП «Юргелевич И. С.». Его основным видом деятельности являются операции, связанные с арендой недвижимости.

По данным источника «Ъ», во время визита в банк Юргелевич-старший якобы рассказал, что именно он и его сын способствовали принятию положительного вывода проверяющими из Центробанка.

В частности, речь якобы шла о том, что стараниями в том числе и Юргелевича-младшего был скорректирован в лучшую сторону один из ключевых показателей работы кредитного учреждения.

За эту якобы оказанную помощь Игорь Юргелевич потребовал от руководства кредитного учреждения €150 тыс.

При этом он давал понять, что вознаграждение предназначается не только им с сыном, но и неким «сотрудникам ЦБ». Имен, впрочем, он не называл. «Вы же понимаете, высоко я не достану, так, исполнителю», — говорил Юргелевич-старший.

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