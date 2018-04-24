В Москве выросло число жалоб на побои

«После того как был принят закон о декриминализации побоев, количество обращений по этой проблематике значительно увеличилось», — сказала госпожа Потяева, представляя депутатам ежегодный доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в Москве.

В аппарате омбудсмена уточнили, что в 2017 году к ним обратился 71 пострадавший от насилия; при этом за год число обращений выросло почти на 27%. Госпожа Потяева сказала, что к ней поступают жалобы на насилие в отношении женщин и детей и все чаще встречаются сообщения о побоях «глубоко пожилых людей». Омбудсмен добавила, что борьба с бытовым насилием будет приоритетной в работе аппарата уполномоченного в 2018 году.



Иван Тяжлов