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10:48 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

В Москве выросло число жалоб на побои

Столичный омбудсмен Татьяна Потяева сообщила на слушаниях в Мосгордуме о росте числа обращений о физическом насилии. «После того как был принят закон о декриминализации побоев,

Источник: РИА "Новости"

«После того как был принят закон о декриминализации побоев, количество обращений по этой проблематике значительно увеличилось», — сказала госпожа Потяева, представляя депутатам ежегодный доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в Москве.

В аппарате омбудсмена уточнили, что в 2017 году к ним обратился 71 пострадавший от насилия; при этом за год число обращений выросло почти на 27%. Госпожа Потяева сказала, что к ней поступают жалобы на насилие в отношении женщин и детей и все чаще встречаются сообщения о побоях «глубоко пожилых людей». Омбудсмен добавила, что борьба с бытовым насилием будет приоритетной в работе аппарата уполномоченного в 2018 году.

Иван Тяжлов

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