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02:33 (мск), источник: ТАСС

В США госпитализировали Джорджа Буша — старшего

Отмечается, что 93-летний экс-президент США попал в больницу из-за инфекции.

Источник: AP 2018

ТАСС, 24 апреля. Президент США в 1989—1993 годах Джордж Буш — старший госпитализирован в Хьюстоне (штат Техас) из-за распространившейся инфекции. Об этом в понедельник в Twitter сообщил официальный представитель семьи Джим Макграт.

«Президент Буш госпитализирован в больницу Методистской церкви города Хьюстон вчера утром после того, как инфекция попала в его кровеносную систему. Он положительно реагирует на лечение и идет на поправку», — говорится в сообщении Макграта.

Супруга Буша — старшего Барбара Буш скончалась 17 апреля в возрасте 92 лет.

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