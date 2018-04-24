В США госпитализировали Джорджа Буша — старшего

ТАСС, 24 апреля. Президент США в 1989—1993 годах Джордж Буш — старший госпитализирован в Хьюстоне (штат Техас) из-за распространившейся инфекции. Об этом в понедельник в Twitter сообщил официальный представитель семьи Джим Макграт.

«Президент Буш госпитализирован в больницу Методистской церкви города Хьюстон вчера утром после того, как инфекция попала в его кровеносную систему. Он положительно реагирует на лечение и идет на поправку», — говорится в сообщении Макграта.