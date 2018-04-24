Пьяный водитель отправил в кому двух приморцев
Сотрудники Госавтоинспекции Приморья задержали свыше 200 нетрезвых водителей за неделю, сообщили РИА «Типограф» в УГИБДД УМВД по Приморскому краю.
Сотрудники Госавтоинспекции Приморья задержали свыше 200 нетрезвых водителей за неделю, сообщили РИА «Типограф» в УГИБДД УМВД по Приморскому краю.
С начала года сотрудники ГАИ Приморья привлекли к ответственности 1893 водителей, севших за руль пьяным, и 1531 автомобилиста, отказавшегося от медосвидетельствования. 389 водителей, повторно задержанных за рулем нетрезвыми, взяты под административный арест.
За последнюю неделю в Приморье выявлено 234 нетрезвых водителя, в двух случаях пьяная бравада спровоцировала
Так, 19 апреля в Лесозаводске в результате наезда автомобиля семейная пара получила серьезные
Полиция предлагает всем участникам дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования на сообщения о водителях, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.
Телефоны:
102: Владивосток, Находка, Артем.
102: Спасский, Хасанский, Пограничный, Хорольский, Ханкайский, Кировский, Чугуевский, Кавалеровский, Михайловский районы, Лесозаводск, Дальнегорск, Фокино.
112: Октябрьский, Пожарский, Надеждинский, Дальнереченский, Черниговский, Партизанский районы, Уссурийск, Партизанск, Арсеньев.
120: Большой Камень.
Неравнодушие и бдительность всех участников дорожного движения заставят нарушителей закона задуматься о том, что на проезжей части их могут заметить не только сотрудники Госавтоинспекции, но и простые граждане, которым не безразлична безопасность на дорогах.