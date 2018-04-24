Пьяный водитель отправил в кому двух приморцев

С начала года сотрудники ГАИ Приморья привлекли к ответственности 1893 водителей, севших за руль пьяным, и 1531 автомобилиста, отказавшегося от медосвидетельствования. 389 водителей, повторно задержанных за рулем нетрезвыми, взяты под административный арест.

За последнюю неделю в Приморье выявлено 234 нетрезвых водителя, в двух случаях пьяная бравада спровоцировала дорожно-транспортные происшествия — травмированы два человека. Автоаварии произошли в Лесозаводске и в пос. Пластун.

Так, 19 апреля в Лесозаводске в результате наезда автомобиля семейная пара получила серьезные черепно-мозговые травмы. Пьяный водитель микроавтобуса не справился с управлением и сбил мужчину и женщину, идущих по обочине дороги. Потерпевшие в коме госпитализированы.

Полиция предлагает всем участникам дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования на сообщения о водителях, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.

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