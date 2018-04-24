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06:13 (мск), источник: Восток Медиа

Пьяный водитель отправил в кому двух приморцев

Сотрудники Госавтоинспекции Приморья задержали свыше 200 нетрезвых водителей за неделю, сообщили РИА «Типограф» в УГИБДД УМВД по Приморскому краю.

С начала года сотрудники ГАИ Приморья привлекли к ответственности 1893 водителей, севших за руль пьяным, и 1531 автомобилиста, отказавшегося от медосвидетельствования. 389 водителей, повторно задержанных за рулем нетрезвыми, взяты под административный арест.

За последнюю неделю в Приморье выявлено 234 нетрезвых водителя, в двух случаях пьяная бравада спровоцировала дорожно-транспортные происшествия — травмированы два человека. Автоаварии произошли в Лесозаводске и в пос. Пластун.

Так, 19 апреля в Лесозаводске в результате наезда автомобиля семейная пара получила серьезные черепно-мозговые травмы. Пьяный водитель микроавтобуса не справился с управлением и сбил мужчину и женщину, идущих по обочине дороги. Потерпевшие в коме госпитализированы.

Полиция предлагает всем участникам дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования на сообщения о водителях, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.

Телефоны:

102: Владивосток, Находка, Артем.

102: Спасский, Хасанский, Пограничный, Хорольский, Ханкайский, Кировский, Чугуевский, Кавалеровский, Михайловский районы, Лесозаводск, Дальнегорск, Фокино.

112: Октябрьский, Пожарский, Надеждинский, Дальнереченский, Черниговский, Партизанский районы, Уссурийск, Партизанск, Арсеньев.

120: Большой Камень.

Неравнодушие и бдительность всех участников дорожного движения заставят нарушителей закона задуматься о том, что на проезжей части их могут заметить не только сотрудники Госавтоинспекции, но и простые граждане, которым не безразлична безопасность на дорогах.

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