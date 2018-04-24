В Хабаровске таксист на 350 тысяч рублей «подвез» клиента
Водитель ограбил мужчину у его подъезда.
Водитель ограбил мужчину у его подъезда.
В Хабаровске таксист ограбил своего клиента, которого подвозил с ночного клуба до дома. Когда пассажир расплачивался, водитель увидел в его кошельке крупную сумму денег и решил «проводить» его до подъезда, чтобы ограбить. Мужчина сзади напал на клиента и нанес ему несколько ударов по голове, отчего последний потерял сознание, а шофер забрал у него 320 тысяч рублей, телефон и золотое кольцо. Мужчина пролежал на земле до тех пор, пока его не увидели случайные прохожие. Они же и вызвали враче и полицейских.
— Хабаровчанину оказали неотложную помощь. В настоящее время жизни и здоровью потерпевшего ничего не угрожает. Ущерб он оценил в 350 тысяч рублей, — сообщили в
Поиски водителя осложнялись тем, что потерпевший поймал машину с руки. Но правоохранители все же сумели разыскать водителя. Им оказался 27-летний мужчина. В его квартире полицейские нашли 70 тысяч рублей и мобильный телефон, кольцо он продал на рынке, а деньги потратил на личные нужды. Его заключили под стражу и проверяют причастность шофера к аналогичным преступлениям. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.