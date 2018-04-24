В Хабаровске таксист на 350 тысяч рублей «подвез» клиента

В Хабаровске таксист ограбил своего клиента, которого подвозил с ночного клуба до дома. Когда пассажир расплачивался, водитель увидел в его кошельке крупную сумму денег и решил «проводить» его до подъезда, чтобы ограбить. Мужчина сзади напал на клиента и нанес ему несколько ударов по голове, отчего последний потерял сознание, а шофер забрал у него 320 тысяч рублей, телефон и золотое кольцо. Мужчина пролежал на земле до тех пор, пока его не увидели случайные прохожие. Они же и вызвали враче и полицейских.